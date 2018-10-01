В Удельном парке Петербурга жестоко напали на пенсионерку

Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM В Удельном парке в Приморском районе Санкт-Петербурга в воскресенье, 30 сентября, неизвестный злоумышленник без какой-либо видимой причины напал на пожилую женщину и нанес ей ранения острым предметом. Преступника разыскивают, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На прогуливавшуюся пенсионерку напал незнакомый мужчина и ударил ее острым предметом в голову и в глаз. 67-летнюю женщину доставили в больницу около 22:00 мск.

«Полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», — отметили в региональном Главке МВД.

На минувшей неделе в Смольном заявили о том, что количество преступлений в общественных местах за первые восемь месяцев 2018 года снизилось на 1,5%, на улицах — почти на 4%.С помощью системы видеонаблюдения комплекса «Безопасный город» с начала года раскрыто 266 краж и угонов автотранспорта. До конца года в разных районах планируется установить ещё более семи тысяч видеокамер.

Добавим, что Удельный парк определен властями как место для проведения массовых акций: сюда регулярно пытаются отправить заявителей различных митингов, которые хотят провести их в центре города.