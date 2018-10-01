Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков стал фигурантом уголовного дела

Черкесск, , 09:59 — REGNUM На сенатора от Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в Объединенных Арабских Эмиратах. Члена Совета Федерации подозревают в подделке документов, пишет РБК.

По данным издания, дело возбуждено по заявлению депутата городского совета города Черкесска Руслана Карданова. Он сделал депутатский запрос через адвокатскую контору в Дубае, и ему утвердительно ответили на вопрос об уголовном преследовании.

Арашуков подделал вид на жительство, выданный властями ОАЭ. Он исправил дату окончания действия документа — с 14 февраля 2017 года на 14 августа 2016 года, сообщил Карданов РБК. Сделано это было якобы для того, чтобы попасть в Совфед.

Арашуков стал сенатором 18 сентября 2016 года. А в соответствии с законом о статусе члена Совета Федерации, сенатор не может быть резидентом другого государства. Подлог был нужен Арашукову, как считает Карданов, чтобы занять кресло в Совфеде.

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Напомним, в сентябре 2018 года для расследования в Москву было передано уголовное дело об убийстве советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Задержанные по подозрению в совершении этого преступления дали показания, что убийство им заказал сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков.

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