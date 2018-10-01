Вертолёт Robinson рухнул в Иркутской области

Бодайбо, Иркутская область, , 09:30 — REGNUM В Иркутской области вновь произошло ЧП с вертолётом. Судя по информации ГУ МЧС по региону, на этот раз Robinson с двумя людьми на бору зацепил провода ЛЭП и затонул в реке Витим близ города Бодайбо.

Как сообщает tv360ru со ссылкой на мэра Бодайбинского района Евгения Юмашева, вертолёт затонул в 15 метрах от берега, в двух километрах от Бодайбо. Поскольку следов людей в периметре ЧП нет, возможно никто не выжил.

Известно, что вертолёт принадлежит золотодобывающей артели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 сентября 2018 года вертолёт Ми-8 иркутской авиакомпании «Ангара» совершил вынужденную посадку в 28 километрах от поселка Бохан. Тогда все восемь находившихся на борту пассажиров и три члена экипажа не пострадали.

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Трагедия случилась также 2 сентября 2018 года с вертолетом Ми-8 компании «Ангара». Пролетев 290 километров от аэропорта Усть-Кут в направлении Казачинско-Ленского района, машина рухнула. Все три члена экипажа — командир воздушного судна, второй пилот и бортмеханик — погибли.

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