Украинскому оппозиционному журналисту сожгли дом в Житомирской области

Житомир, Украина, , 09:14 — REGNUM На Украине журналисты издания «Страна.ua» сожгли дом 29 сентября за его публикацию, сообщает «Страна.ua».

Согласно сообщению, речь идет об Артуре Журбенко, представителе организации «Правовой контроль Украины». Журналист занимается расследованием нелегальных приобретений украинскими судьями. Последняя его публикация — статья об имуществе судьи Александра Пелиха.

По словам Жубенко, инцидент произошел сразу после того, как он занялся Пелихом. Дом находился в Житомирской области и не был подключен ни к электричеству, ни к газу. Журналист, также как и полиция, считает, что это был явный поджог. Тем не менее свои расследования Журбенко бросать не намерен.

Напомним, на Украине регулярно случаются нападения на оппозиционных журналистов, в том числе и со стороны полиции, которые проводят несанкционированные обыски в офисах оппозиционных изданий.