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В Якутии погибли два геолога: оставшихся без связи людей долго не искали

Происшествия

Участники геологической экспедиции нуждались в помощи с 6 сентября, а их поиски начали только 28-го

Якутск, 1 октября 2018, 09:03 — REGNUM  Двое из четверых членов группы геологов, работавших в Булунском районе Якутии, утонули, а остальные ждали помощи с 6 сентября. Вместе с людьми затонул вездеход с продуктами питания и средствами связи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации МЧС республики, состояние вездеход с телами двоих людей обнаружен спасателями в 60 км от базы Приленск (принадлежит ОАО «Алмазы Анабара»). Состояние выживших участников экспедиции оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что участники геолого-разведочной экспедиции не выходили на связь с 12 сентября.

Между тем, вездеход с двумя геологами утонул 6 сентября, пишет ИА SakhaDay.

«Всё это время двое мужчин, спасшихся из тонущего вездехода, выживали как могли. Без еды, без теплой одежды. Спутниковый телефон, как и всё остальное, осталось в затопленном вездеходе», — сообщило издание со слов родственников геологов.

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Как сообщало ИА REGNUM, бить тревогу семьи переставших выходить на связь людей начали неделю назад. Родственникам геологов пришлось уговаривать спасателей и МЧС начать поиски людей, они даже писали заявления в полицию об их пропаже.

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Исчезновения и поиски людей
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