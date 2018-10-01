Понедельник, 1 Октября 2018 года
10:23:03 МСК

В Японии из-за тайфуна «Трами» без света остались сотни тысяч квартир

Происшествия

Ожидается, что 1 октября тайфун накроет практически всю территорию страны

В Японии из-за тайфуна «Трами» без света остались сотни тысяч квартир
Иллюстрация: NASA
Тайфун

Токио, 1 октября 2018, 08:47 — REGNUM  В Японии в результате тайфуна «Трами» без электроэнергии остались порядка 990 тыс. квартир и частных домов, сообщает 1 октября Kyodo.

По данным издания, больше всего от тайфуна пострадали префектуры Сидзуока, Гифу, Айти и Миэ в центральной части острова Хонсю.

Напомним, тайфун «Трами» оказался на подходе к японскому острову Окинава 28 сентября. Ожидается, что 1 октября он накроет практически всю территорию страны. В настоящее время от тайфуна пострадали более 100 человек, еще двое погибли.

Читайте также: В Японии более ста человек пострадали из-за тайфуна «Трами»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить