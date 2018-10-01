Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии

Тегеран, , 08:13 — REGNUM Ракетные войска Ирана нанесли ракетный удар по террористам, причастным к теракту в иранском Ахвазе. В результате удара по объектам, находящимся на восточном берегу Евфрата в Сирии, уничтожено большое число террористов, передает телеканал Press TV.

По сведениям портала Sepah News, связанного с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), удар был нанесен несколькими баллистическими ракетами наземного базирования класса «земля — земля».

«По предварительным данным, в результате атаки было убито и ранено большое количество террористов и террористических лидеров группировки «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», — говорится в сообщении Sepah News.

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Напомним, теракт во время военного парада в Иране унес жизни 29 человек и ещё 57 — было ранено. Как позднее сообщили СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», связанная с Саудовской Аравией.

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