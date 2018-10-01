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В Казахстане работники завода украли более 4 тонн меди на $16 тыс

Происшествия

Все виновные получили условные сроки от 3 до 5 лет лишения свободы

Караганда, Казахстан, 1 октября 2018, 08:32 — REGNUM  В Казахстане работники завода «Казахмыс» пытались похитить 4,33 тонны меди стоимостью 5,83 млн тенге ($16 тыс.), сообщает 1 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на Балхашский городской суд.

Мастер завода был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, двое машинистов «Казахмыса» и водитель получили четыре года лишения свободы условно. Начальник караула охранной фирмы и охранник признаны соучастниками и наказаны тремя годами лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня суд №2 Усть-Каменогорска приговорил бывшего начальника гаража управления делами акима (главы) Восточно-Казахстанской области к пяти годам лишения свободы за хищение бензина на сумму 14,877 млн тенге ($43,6 тыс. по курсу на 28 июня).

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