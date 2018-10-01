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ВСУ пять раз обстреляли ЛНР из минометов

Происшествия

Украинские каратели продолжают нарушать перемирие

ВСУ пять раз обстреляли ЛНР из минометов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Прикрытие. Минские соглашения

Луганск, 1 октября 2018, 07:47 — REGNUM  Украинские боевики пять раз обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 30 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и из стрелкового оружия. Под обстрел попали пгт Калиново, села Желобок, Сокольники, Лозовое, Калиновка.

Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли ЛНР восемь раз из тяжелого вооружения, включая гранатометы, артиллерию, БМП и пулеметы. При этом по территории республики было выпущено не менее 115 снарядов.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: Украинские боевики за сутки восемь раз нарушили режим перемирия

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