Назарбаев направил соболезнования главе Индонезии в связи с землетрясением

Астана, , 07:45 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения и цунами, сообщили 1 октября в пресс-службе главы государства.

«Разделяя невосполнимую горечь утраты дружественного народа Индонезии, от себя лично и от имени казахстанцев выражаю соболезнование Вам, а также родным и близким погибших в результате стихии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в районе города Палу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. За первым толчком последовал второй магнитудой 7,4 и цунами.

В результате стихийного бедствия погибли 1,2 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение в Индонезии: известно о 1,2 тыс. погибших