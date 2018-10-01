В Индонезии сель снёс район города с 2 тыс. жителей

Джакарта, , 07:26 — REGNUM После землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси в результате схода селевых потоков в числе погибших могут оказаться более 2 тыс. жителей южного района города Палу. Об этом пишет 1 октября газета The Jakarta Post.

По сведениям издания, расположенный в 10 км от побережья район был накрыт селевыми потоками, многие домовладения разрушены ударом стихии. Отмечается, что спустя двое суток после землетрясения не удается связаться более чем с тысячей местных жителей.

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Напомним, в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,4. В течение двух суток было отмечено порядка 170 повторных подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1,2 тыс. человек погибло во время землетрясения и последовавшего за ним цунами на острове Сулавеси в Индонезии. По сведениям местных СМИ, около 16,7 тыс. человек покинули жилища из-за подземных толчков.

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