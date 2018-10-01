Экс-начальник ДОСААФ Искитима оштрафован за задержку зарплат подчинённым

Искитим, Новосибирская область, , 07:23 — REGNUM Бывший начальник технической школы ДОСААФ города Искитима Новосибирской области Ткаченко С. заплатит 80 тысяч рублей штрафа за задержку заработной платы подчинённым. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном военном следственном управлении СК РФ.

«Установлено, что Ткаченко, имея на то реальную возможность, на протяжении свыше двух месяцев не выплачивал 57 подчинённым работникам заработную плату, в результате чего образовалась задолженность в размере свыше 1,4 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Суд признал Ткаченко виновным по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» (ч. 2 ст. 1451 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

По данным ресурса «Все Новости Новосибирской области», реально подчинённые Ткаченко не получали зарплату на протяжении нескольких лет.

«Задолженность есть и в 180 тысяч, и в 200 тысяч, и в 50, и в 20. Лично мне последняя выплата была в декабре 2016 года», — рассказала экс-методист технической школы ДОСААФ в Искитимском районе Лариса Корсканова.

Как сообщает Новосибирскстат, общая сумма задолженности в Новосибирской области по состоянию на 1 сентября 2018 года составила 21,8 млн рублей, из которых 10,2 млн рублей — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2017 году и ранее. Не получил своевременно заработную плату 431 человек. В среднем на одного работника приходилось по 50 515 рублей невыплаченной заработной платы.