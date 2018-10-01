Совершивший жёсткую посадку в Якутии пилот больше на связь не выходил

Якутск, , 06:57 — REGNUM По прогнозу синоптиков пурга, которая мешает поискам пилота потерпевшего крушение в Момском районе Якутии вертолёта, будет продолжаться до 3 октября. Последнее сообщение о том, что раненный при падении воздушного судна мужчина жив, поступало 30 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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К месту, куда, как предполагается, упал вертолёт, почти добрались спасатели из числа местных жителей. Но люди не могут подняться на гору, где, как ожидается, находится пилот — сложные метеоусловия. Перемены погоды спасатели ждут в палатке оленеводов.

«Пурга, метель, спасатели не могут подняться на гору, метет очень сильно, нулевая видимость, — рассказал News.Ykt.ru глава Момского района Иван Павлов — Последнее сообщение о том, что пострадавший жив, поступило позавчера, больше на связь он не выходил. Предварительно, он очень легко одет. По прогнозу, пурга будет стоять до среды».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку в ущелье в Момском районе Якутии. Воздушное судно следовало из Среднеколымска в Усть-Неру. Пилот, находившейся в вертолёте, получил травмы. На борту он был один.