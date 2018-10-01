В Омске осудили контрабандистов, торговавших костями мамонта

Омск, , 06:01 — REGNUM Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух контрабандистов, торговавших останками ископаемых животных. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 1 октября, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным сибирского управления на транспорте МВД, в 2017 году контрабандисты приобрели у неизвестных костные останки ископаемых животных (мамонта, бизона и других). Через интернет они организовали их продажу иностранцам — в США, Францию, Австралию. Сумма сделок превысила 670 тыс. рублей.

Уточняется, что преступную деятельность пересекли сотрудники таможни. Вину в совершении преступления подсудимые признали полностью, дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Суд приговорил каждого из контрабандистов к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2018 года на границе Китая с Россией таможенники пресекли попытку контрабанды бивней мамонта. По документам водитель грузовика перевозил соевые бобы. На самом деле таможенники изъяли 156 бивней мамонта, два бивня слона, 1276 рогов антилопы, 406 клыков моржей, 70 медвежьих зубов, 226 бивней нарвалов.

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