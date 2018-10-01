Десять человек пострадали от пиротехники в Мексике

Мехико, , 05:54 — REGNUM Не менее десяти человек получили травмы из-за взрыва пиротехники в мексиканском Тескоко, сообщает Excelsior.

Сообщается, что инцидент произошел во время процессии паломников к церкви Сан-Пабло. Во время церемонии произошел взыв фейерверков, который травмировал находящихся рядом людей. Отмечается, что среди десяти пострадавших было четверо детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в мастерской по изготовлению пиротехники в мексиканском городе Тультепек произошел взрыв, повлекший за собой пожар. Взрыв произошел из-за нарушений техники безопасности при работе с пиротехникой. Огонь, возникший в результате взрыва, охватил соседние мастерские и жилой дом. Погибли 24 человека, еще 49 получили ранения. Ранее, в декабре 2016 года в этом городе произошел взрыв пиротехники, в результате которого погибли 42 человека.

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