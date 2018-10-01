Землетрясение в Индонезии: известно о 1,2 тыс. погибших

Джакарта, , 05:44 — REGNUM Более 1,2 тыс. человек погибло во время землетрясения и последовавшего за ним цунами на острове Сулавеси в Индонезии. Об этом сообщает газета Straits Times.

Отмечается, что около 16,7 тыс. человек покинули жилища из-за подземных толчков. В гуманитарной помощи, по оценкам, будут нуждаться около 2,4 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано 28 сентября в районе города Палу на Сулавеси. За первым толчком последовал второй, магнитудой 7,4, а также цунами и серия афтершоков.

Ряд стран мира пообещали Индонезии поддержку в связи с катастрофой. Так, Южная Корея направит Джакарте помощь в размере $1 млн, Евросоюз — 1,5 млн евро.

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