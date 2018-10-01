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В Хабаровске столкнулись три автобуса, есть пострадавшие

Происшествия

Пятеро человек были госпитализированы

Хабаровск, 1 октября 2018, 05:13 — REGNUM  Три маршрутных автобуса столкнулись в Хабаровске на улице Краснореченской, сообщает пресс-служба управления МВД по Хабаровскому краю.

Виновником ДТП стал водитель автобуса №85, который при перестроении в среднюю полосу дороги не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автобусом №25. В результате столкновения автобус №85 потерял управление и столкнулся с автобусом маршрута №10, который осуществлял посадку пассажиров на остановке.

В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых две 16-летние девушки. Пострадавшие были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе произошло столкновение пассажирского автобуса с бензовозом. В результате ДТП пострадали водитель и шесть пассажиров автобуса. По предварительным данным, в автобусе ехали работники нефтедобывающей компании.

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Дорожно-транспортные происшествия
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