В Хабаровске столкнулись три автобуса, есть пострадавшие

Хабаровск, , 05:13 — REGNUM Три маршрутных автобуса столкнулись в Хабаровске на улице Краснореченской, сообщает пресс-служба управления МВД по Хабаровскому краю.

Виновником ДТП стал водитель автобуса №85, который при перестроении в среднюю полосу дороги не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автобусом №25. В результате столкновения автобус №85 потерял управление и столкнулся с автобусом маршрута №10, который осуществлял посадку пассажиров на остановке.

В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых две 16-летние девушки. Пострадавшие были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе произошло столкновение пассажирского автобуса с бензовозом. В результате ДТП пострадали водитель и шесть пассажиров автобуса. По предварительным данным, в автобусе ехали работники нефтедобывающей компании.