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В Иркутске локализован пожар в мебельном центре

Происшествия

Пожарным удалось спасти от огня деревянные кладовые и находящийся рядом деревянный двухэтажный дом

Иркутск, 1 октября 2018, 03:27 — REGNUM  Возгорание в мебельном центре в городе Иркутске локализовано. Площадь пожара составила 6,8 тыс. кв. метров, сообщает 1 октября пресс-центр регионального главка МЧС.

Локализовать пожар в здании на улице Рабочего Штаба удалось в 05:00 по местному времени (00:00 мск). Пожарным удалось спасти от огня деревянные кладовые и находящийся рядом деревянный двухэтажный дом.

При пожаре никто не пострадал. К борьбе с огнем привлекли 54 человек, задействовано 15 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 октября в Иркутске загорелся мебельный центр. Здание горело внутри, пламя вышло на кровлю к тому моменту, как прибыли первые пожарные расчеты. Кровля и перекрытия частично обрушились.

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