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Шторм «Серхио» в Тихом океане набирает силу

Происшествия

Скорость ветра шторма уже достигает 100 километров в час

Мехико, 1 октября 2018, 03:18 — REGNUM  Тропический шторм «Серхио» набирает силу в Тихом океане — в ближайшие часы он станет ураганом, 1 октября передает агентство Associated Press.

В настоящий момент скорость ветра шторма достигает 100 километров в час, что чуть меньше, чем у урагана первой категории.

К счастью, «Серхио» не угрожает побережью — он находится в 860 километрах к юго-западу от Мексики и движется на запад со скоростью 20 километров в час.

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Ураганы, шторма, бури
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