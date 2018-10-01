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Раненный при взрыве в Горловке мальчик рассказал о трагедии

Происшествия

Друзья предложили ему сходить к заброшенному зданию

Горловка, ДНР, 1 октября 2018, 03:14 — REGNUM  Школьники, подорвавшиеся на мине в окрестностях Горловки (ДНР), отправились на «поиски приключений» и наткнулись на растяжку. Об этом рассказал мальчик, оставшийся в живых, передает РЕН ТВ.

По словам подростка, друзья предложили ему сходить в одно «место», где находилось полностью заброшенное, заколоченное здание. Школьники попробовали попасть внутрь, но не смогли и отправились дальше.

Дети шли по вытоптанной тропинке, которая затем разветвилась. Они предпочли идти напрямую и попали на мину.

«Когда был взрыв, это был взрыв на растяжке. Осколок влетел в руку и прошел насквозь», — рассказал пострадавший мальчик.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 30 октября три подростка погибли при взрыве мины в окрестностях Горловки, вблизи нулевого блокпоста. Еще один ребенок получил ранения.

По словам мэра города, дети пытались пересечь линию разграничения в зоне, куда запрещен доступ гражданскому населению. В Горловке 1 октября объявлен днем траура по погибшим детям.

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