Три человека погибли при взрыве автомобиля в США

Аллентаун, США, , 03:02 — REGNUM В американском Аллентауне (штат Пенсильвания) на улице взорвался автомобиль, сообщает телеканал NBC.

Взрыв прогремел около 21:30 по местному времени, в результате происшествия погибли три человека. По данным телеканала, злоумышленник также погиб из-за взрыва.

Полицейские заявили, что случай взрыва был единичный и местным жителям больше ничего не угрожает. В настоящее время расследованием инцидента занимается ФБР.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Ираке взорвалась бомба в автомобиле, припаркованном рядом с рестораном. В результате взрыва погибли шестеро человек, еще 42 человека получили ранения. Ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за теракт.