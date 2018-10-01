Понедельник, 1 Октября 2018 года
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Три человека погибли при взрыве автомобиля в США

Происшествия

По данным телеканала, злоумышленник также погиб из-за взрыва

Аллентаун, США, 1 октября 2018, 03:02 — REGNUM  В американском Аллентауне (штат Пенсильвания) на улице взорвался автомобиль, сообщает телеканал NBC.

Взрыв прогремел около 21:30 по местному времени, в результате происшествия погибли три человека. По данным телеканала, злоумышленник также погиб из-за взрыва.

Полицейские заявили, что случай взрыва был единичный и местным жителям больше ничего не угрожает. В настоящее время расследованием инцидента занимается ФБР.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Ираке взорвалась бомба в автомобиле, припаркованном рядом с рестораном. В результате взрыва погибли шестеро человек, еще 42 человека получили ранения. Ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за теракт.

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