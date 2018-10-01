В Индонезии диспетчер спас авиапассажиров ценой своей жизни

Палу, Индонезия, , 02:55 — REGNUM Авиадиспетчер Антониус Гунаван Агунг отказался покидать свой пост во время землетрясения на острове Сулавеси, заботясь о безопасности пассажиров лайнера. Мужчина погиб, сообщает Daily Mail.

28 сентября 21-летний Агунг находился на рабочем месте в воздушной гавани города Палу. После первых подземных толчокв магнитудой 6,1 он отказался уходить из командно-диспетчерской вышки вместе с коллегами, так как в это время готовился к взлету пассажирский лайнер авиакомпании Batik Air. На борту самолета находились сотни человек.

Агунг убедился в том, что самолет поднялся в воздух и опасности для него нет, и лишь тогда решил покинуть вышку. Сооружение стало рушиться, и диспетчеру пришлось прыгнуть с высоты четвертого этажа.

Молодой человек получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Местные жители простились с погибшим.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийский остров Сулавеси переживает последствия разрушительного землетрясения и цунами. Известно о 832 погибших.

Читайте также: Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 832 человек