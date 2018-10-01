Под Москвой на собаку напала пума

Красногорск, , 02:41 — REGNUM Домашняя собака подверглась нападению пумы в поселке Козино в Подмосковье. Об этом сообщает «Лайф».

По словам владельца собаки, хищная кошка появилась на приусадебном участке и набросилась на собаку. Пума схватила питомца за уши и загривок и держала так около восьми минут. Еще одна собака пыталась напугать пуму лаем.

Хозяева участка вызвали специалистов, которые выстрелили в хищника дротиком со снотворным. Они пояснили, что пума — молодой самец, он сбежал с территории одного из элитных поселков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Московской области собака породы тибетский мастиф напала на 11-летнюю девочку. Инцидент произошел в городе Талдоме. На теле ребенка остались раны и ссадины. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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