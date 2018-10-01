Эрдоган заявил о готовности Турции оказать гуманитарную помощь Индонезии

Анкара, , 02:37 — REGNUM Турция готова оказать помощь Индонезии, пострадавшей от сильных землетрясений и цунами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter.

«Я молюсь за наших братьев и сестер, погибших из-за землетрясения и цунами в Индонезии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и выражаю глубочайшие соболезнования народу Индонезии. Турция готова сделать все возможное, чтобы помочь Индонезии залечить свои раны», — заявил он.

Напомним, мощное землятрясение магнитудой 7,% произошло 28 сентября в районе города Палу в Индонезии. После землетрясения последовала серия афтершоков, а затем на город обрушилось цунами. Число погибших в результате стихийного бедствия в настоящее время оценивается в 832 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, готовность оказать поддержку Индонезии, пострадавшей от стихийного бедствия, уже выразили Франция, Евросоюз и Южная Корея. Так, Евросоюз готовы выделить Индонезии 1,5 млн евро на помощь пострадавшим от землетрясений и цунами.

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