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Трое человек пропали без вести после шторма в Греции

Происшествия

Шторм вызвал наводнения на Пелопонессе и крушение судна с мигрантами в Эгейском море

Афины , 1 октября 2018, 02:33 — REGNUM  Греческие спасатели ищут троих человек, пропавших без вести после шторма на острове Эвия в Эгейском море, 1 октября передает агентство Associated Press.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября шторм, который принес с собой сильные ливни, вызвал подтопление улиц в Афинах и наводнения в прибрежных районах Пелопонесса.

На следующий день, 30 сентября, шторм переместился на северо-восток Эгейского моря. Жертвами шторма стали не менее пяти мигрантов, судно с которыми затонуло вблизи турецкого побережья.

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Ураганы, шторма, бури
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