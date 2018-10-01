Жертвами кораблекрушения в Эгейском море стали пятеро мигрантов

Анкара, , 01:53 — REGNUM Жертвами крушения судна с мигрантами в Эгейском море стали пять человек, 1 октября передает агентство Associated Press.

Кораблекрушение произошло вблизи побережья турецкой провинции Эдирне, у города Энез. Причиной крушения стал шторм в Эгейском море.

Точное число мигрантов, которые находились на борту затонувшего судна, неизвестно. В настоящий момент спасатели ищут погибших и выживших беженцев, которые могли остаться в море.

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