Житель Асбеста нашел на свалке секретные документы МВД

Екатеринбург, , 01:53 — REGNUM Полиция Свердловской области инициировала проверку сообщения о найденных на свалке секретных документах МВД, которые обнаружил житель Асбеста, сообщает РЕН-ТВ.

Ранее житель города Митя Гилязов поделился в соцсетях информацией о находке. Он обнаружил документы на помойке и принялся их листать. Он с удивлением обнаружил, что найденные им документы датированы с 1996 года, и на них есть непогашенный гриф секретности. Документы, по его словам, принадлежали местному отделению полиции.

Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области заявила, что по этому инциденту уже начата проверка. По их мнению, эти документы мог «преподнести один из бывших сотрудников асбестовской полиции, уволенный несколько лет назад по отрицательным мотивам».

Как сообщало ИА REGNUM, представители МВД Свердловской области уже пытаются связаться с автором публикации о найденных секретных документах в соцсетях, чтобы проверить подлинность документов. По словам пресс-службы МВД области, о результатах проверки уведомят общественность и СМИ.

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