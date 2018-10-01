Испанские спасатели выловили 466 мигрантов в Средиземном море

Мадрид, , 01:32 — REGNUM Морская спасательная служба Испании отчиталась об операциях в проливе Гибралтар и Средиземном море за выходные 29 — 30 сентября, передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению спасателей, в ходе нескольких крупных операций в море были остановлены 10 судов с беженцами и «спасены» 466 человек.

По информации ООН, с начала 2018 года в водах Средиземного моря погибли не менее 1600 мигрантов, направляющихся в Европу с северного побережья Африки.

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