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Испанские спасатели выловили 466 мигрантов в Средиземном море

Происшествия

В море были остановлены 10 судов с беженцами

Испанские спасатели выловили 466 мигрантов в Средиземном море
Ggia
Мигранты в море

Мадрид, 1 октября 2018, 01:32 — REGNUM  Морская спасательная служба Испании отчиталась об операциях в проливе Гибралтар и Средиземном море за выходные 29 — 30 сентября, передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению спасателей, в ходе нескольких крупных операций в море были остановлены 10 судов с беженцами и «спасены» 466 человек.

По информации ООН, с начала 2018 года в водах Средиземного моря погибли не менее 1600 мигрантов, направляющихся в Европу с северного побережья Африки.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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