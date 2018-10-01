В Японии более ста человек пострадали из-за тайфуна «Трами»

Токио, , 01:06 — REGNUM До 102 человек увеличилось число пострадавших от тайфуна «Трами» в Японии. Еще один человек погиб, судьба двоих неизвестна, сообщает NHK.

Уточняется, что автомобиль, в котором находились двое мужчин, попал под оползень на сельской дороге в префектуре Тоттори. Один из мужчин погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Трами» оказался на подходе к японскому острову Окинава 28 сентября. Ожидается, что 1 октября он накроет практически всю территорию страны.

Тайфун уже привел к отмене более 1 тыс. рейсов в японских воздушных гаванях. Ранее было известно о 48 пострадавших: 38 человек получили травмы в префектуре Окинава, еще десять — в префектуре Кагосима.

Читайте также: Число пострадавших от тайфуна в Японии выросло до 48 человек

Читайте ранее в этом сюжете: Более 1000 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна