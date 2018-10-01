В Калининграде задержан подозреваемый в нападении на ребенка

Калининград, , 00:48 — REGNUM Мужчина без определённого места жительства задержан в Калининграде по подозрению в жестоком избиении восьмилетнего мальчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемого задержали на территории садового общества. Мужчине 49 лет, ранее он был судим и, по предварительным данным, имеет проблемы с психикой. Жилищем ему служит заброшенное строение в промзоне.

Следствие по делу продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября на территории одного из садовых товариществ прохожие обнаружили мальчика с рублеными ранами головы. Его доставили в больницу. Ребенок смог пояснить, что на него напал неизвестный с лопатой, избил и бросил в канаву. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

В минздраве Калининградской области ранее сообщили, что состояние мальчика оценивается как стабильно тяжелое. Медики отмечают положительную динамику, угрозы для жизни мальчика нет.

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