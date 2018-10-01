В Иркутске ликвидируют пожар в мебельном центре

Иркутск, , 00:24 — REGNUM Работы по ликвидации пожара производятся в крупном мебельном центре в Иркутске. Кровля и перекрытия здания частично обрушены, сообщает 1 октября пресс-центр регионального главка МЧС.

Загорелся ТЦ «Мебель Сити» на улице Рабочего Штаба. О пожаре во втором часу ночи сообщили сотрудники охраны. Пожарные прибыли на место, когда огонь охватил помещения внутри здания и вышел на кровлю, наблюдалось сильное задымление.

«Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий», — говорится в сообщении.

Пожару присвоен самый высокий номер сложности. Пострадавших нет. Площадь возгорания составляет около 4 тыс. кв м. На месте работают 37 человек, привлечено 12 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня возгорание произошло в иркутском торговом центре «Комсомолл» во время демонстрации химических опытов. Во время программы произошел выброс горючего газа, который попал на газовую горелку и вспыхнул. Ожоги получили восемь детей, сидявших на представлении в первом ряду.

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