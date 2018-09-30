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Жертвами пожара в жилом доме в Кемеровской области стали трое детей

Происшествия

Трагедия произошла в воскресенье, 30 сентября, в городе Анжеро-Судженск

Жертвами пожара в жилом доме в Кемеровской области стали трое детей
Джон Кольер. Пожар

Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 30 сентября 2018, 21:39 — REGNUM  В Кемеровской области при пожаре в одном из жилых частных домов погибли трое детей. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Трагедия произошла в воскресенье, 30 сентября, в городе Анжеро-Судженск.

«Произошло (в одном из жилых частных домов) возгорание и задымление, — говорится в сообщении. — Погибли трое малолетних детей».

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают причины возгорания.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.

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Пожары в жилых домах
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