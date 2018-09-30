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СК заинтересовался иномаркой, не пропустившей карету скорой помощи в Москве

Происшествия

Инцидент произошёл в Лефортовском тоннеле

Москва, 30 сентября 2018, 20:10 — REGNUM  Следственный комитет проводит проверку по информации о воспрепятствовании движению кареты скорой помощи на востоке Москвы. Об этом сообщает 30 сентября пресс-служба столичного управления ведомства.

«Из опубликованной в сети интернет информации следует, что водитель иномарки, двигаясь в Лефортовском тоннеле, не уступил дорогу машине скорой помощи, двигавшейся с включённым специальным звуковым сигналом в том же направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ЧП с машинами «скорой помощи»
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