При столкновении автобуса с бензовозом в ХМАО пострадали шесть человек

Нижневартовск, Югра, , 19:38 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и бензовоза в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили 30 сентября в пресс-службе регионального управления МВД России.

По информации ведомства, авария произошла на 34-м километре автомобильной трассы Нижневартовск — Радужный.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали водитель и шесть пассажиров автобуса. По предварительным данным, в автобусе находились работники нефтедобывающей компании.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.