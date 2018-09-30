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При столкновении автобуса с бензовозом в ХМАО пострадали шесть человек

Происшествия

Автобус перевозил работников нефтедобывающей компании

Нижневартовск, Югра, 30 сентября 2018, 19:38 — REGNUM  Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и бензовоза в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили 30 сентября в пресс-службе регионального управления МВД России.

По информации ведомства, авария произошла на 34-м километре автомобильной трассы Нижневартовск — Радужный.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали водитель и шесть пассажиров автобуса. По предварительным данным, в автобусе находились работники нефтедобывающей компании.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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