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Три человека пропали без вести в Греции во время урагана «Ксенофон»

Происшествия

Режим ЧС сохраняется в нескольких муниципалитетах Греции

Три человека пропали без вести в Греции во время урагана «Ксенофон»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Шторм

Афины , 30 сентября 2018, 18:47 — REGNUM  Три человека пропали в Греции во время обрушившегося на страну урагана «Ксенофон». Об этом 30 сентября сообщает в своём Facebook губернатор Центральной Греции Костас Бакояннис.

По словам губернатора, ведётся поиски трёх человек на греческом острове Эвбея. Ранее, в субботу, 29 сентября, на Эвбее во время урагана выпало несколько месячных норм осадков. Потоками воды в море унесло два автомобиля с людьми. Судьба людей из первой машины неизвестна до сих пор, пассажир второй машины найден, идут поиски водителя.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в муниципалитетах Лакрос, Мандуди, Лимни, Агиа Анна. Губернатор Бакояннис попросил всех соблюдать осторожность и отложить все ненужные поездки.

Генеральный секретариат гражданской защиты Греции заявил, что в нескольких муниципалитетах страны будет объявлено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что власти Греции начали оценку ущерба, нанесённого ураганом «Ксенофон», под действием которого страна находилась с понедельника, 24 сентября.

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Ураганы, шторма, бури
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