По факту взрыва в воинской части на Украине начато уголовное производство

Херсон, Украина, , 19:50 — REGNUM Уголовное дело по факту взрыва на территории военной части в Херсонской области на Украине возбуждено полицией, сообщила 30 сентября в эфире телеканала «112 Украина» начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Херсонщины, подполковник Ирина Атаманенко.

Как пояснила Атаманенко, на месте инцидента уже отработала следственная группа и взрывотехники. Были найдены фрагменты боеприпаса, не поддающиеся идентификации.

Самого пострадавшего военнослужащего опросить не представляется возможным, поскольку он находится в тяжёлом состоянии и врачи его готовят к операции.

Атаманенко заявила также, что полицией начато уголовное производство по статье о нанесении телесных повреждений по собственной неосторожности. Все детали инцидента будут установлены во время досудебного расследования.

Напомним, что ранее сообщалось о взрыве на территории военной части в Херсонской области, в результате которого тяжело пострадал один военнослужащий

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