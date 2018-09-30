Пожарные спасли 10 человек из горящего дома в центре Москвы

Москва, , 17:57 — REGNUM При ликвидации пожара в многоэтажном жилом доме в центре Москвы были спасены десять человек, ещё два десятка человек были эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, пожар произошёл в доме №4 в Большом Казённом переулке. Возгорание возникло в одной из квартир на пятом этаже 12-этажного дома. Площадь, охваченная огнём, составила около 50 квадратных метров.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара с выше расположенных этажей были спасены 10 человек. В целях безопасности из подъезда были выведены 20 человек», — говорится в сообщении.

Согласно данным МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал. К настоящему времени пожар ликвидирован.