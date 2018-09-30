ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в Ираке

Анкара, , 17:27 — REGNUM Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака 29 сентября. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб вооруженных сил (ВС) Турции.

По данным ведомства, военная операция проводилась в районах Хакурк и Зап. По предварительным данным, в результате взрывов погибли, по меньшей мере, четверо представителей РПК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции признали Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Деятельность РПК, представители которой выступают за создание собственной автономии в рамках государства, на территории Турции запрещена.

Читайте также: В Турции ликвидировали пять членов РПК