Военнослужащий ВСУ пострадал при взрыве не территории воинской части

Херсон, Украина, , 16:25 — REGNUM Военнослужащий пострадал в результате взрыва на территории воинской части в Херсонской области Украины, передаёт 30 сентября местное издание «Новий день».

Как сообщается, инцидент произошёл минувшей ночью в воинской части ВСУ, дислоцированной на полигоне в районе села Раденское Олешковского района.

В результате взрыва 37-летний военнослужащий-контрактник был госпитализирован с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и травматическим повреждением руки.

Точная причина взрыва до настоящего времени не установлена. Сослуживцы пострадавшего утверждают, что тот якобы решил сжечь мусор, и в его куче взорвалась некая емкость. Отмечается, что опросить самого раненного пока не представляется возможным ввиду его тяжёлого состояния.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Искусство войны: небоевые потери ВСУ сопоставимы с боевыми