Воскресенье, 30 Сентября 2018 года
17:13:29 МСК

Жительница Калужской области подозревается в убийстве сожителя

Происшествия

Уголовное дело будет направлено прокурором в суд

Жительница Калужской области подозревается в убийстве сожителя
Иллюстрация: Prokuror-kaluga.ru
Трагедия

Калуга, 30 сентября 2018, 16:13 — REGNUM  34-летняя жительница города Людиново Калужской области обвиняется правоохранительными органами в убийстве сожителя, происшедшее в ходе его избиения на свадьбе. Об этом 30 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель Людиновского городского прокурора Юрий Загрядский.

По его словам, в июле 2018 года обвиняемая вместе со своим 29-летним сожителем пришла на свадьбу, где злоупотребив спиртным, поссорилась со своим спутником.

По версии следствия, женщина нанесла мужчине множественные удары руками и ногами в область головы и тела, причинив закрытую черепно-мозговую травму, от которой пострадавший скончался в больнице.

Уголовное дело будет направлено прокурором в суд.

Читайте также: В Калужской области подросток убил 35-летнего соседа из-за кепки

А также: Объявленный в розыск челябинец найден в Киргизии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить