Житель Асбеста нашёл на помойке папки с секретными документами МВД

Асбест, Свердловская область, , 16:03 — REGNUM Проверку по сообщению о найденных на помойке секретных документах МВД проводит полиция города Асбеста в Свердловской области. О найденных документах сообщил в соцсети 30 сентября житель Асбеста.

По словам нашедшего документы жителя, на многих папках стоит непогашенный гриф секретности. Папки содержат документацию по уголовным делам и оперативные документы с личными данными агентов.

Часть фотографий документов была выложена жителем Асбеста в социальной сети. По фото можно установить, что часть документов датируется 1996-м годом.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пояснил по данному поводу, что полиция рассматривает, как причину произошедшего, версию о провокации, которую мог устроить уволенный несколько лет назад сотрудник полиции.

Кроме того, Горелых заявил, что представители МВД связываются с автором публикации в соцсетях, с целью проведения проверки и выяснения подлинности документов. Общественность и СМИ будет оповещены о результатах проверки

Напомним, что ранее в Свердловской области была уволена с занимаемой должности главврач Пермской больницы, где документы с персональными данными граждан использовались не по назначению.