В результате взрыва противопехотной мины в Горловке погибли трое детей

Горловка, ДНР, , 14:36 — REGNUM В Донецкой Народной Республике, в городе Горловка погибли трое детей в результате взрыва мины. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько всвоем Telegram-канале.

Взрыв прогремел в лесополосе возле нулевого блокпоста около 13:15 по московскому времени. Взорвалась противопехотная мина.

Трое детей погибли на месте. Ещё один ребенок получил тяжелые ранения.

Напомним, Горловка расположена в 40 километрах к северу от Донецка и непосредственно примыкает к линии фронта. Город регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков.