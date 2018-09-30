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В результате взрыва противопехотной мины в Горловке погибли трое детей

Происшествия

Ещё один ребенок получил тяжелые ранения

В результате взрыва противопехотной мины в Горловке погибли трое детей
© ИА Красная Весна
Взрыв

Горловка, ДНР, 30 сентября 2018, 14:36 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике, в городе Горловка погибли трое детей в результате взрыва мины. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько всвоем Telegram-канале.

Взрыв прогремел в лесополосе возле нулевого блокпоста около 13:15 по московскому времени. Взорвалась противопехотная мина.

Трое детей погибли на месте. Ещё один ребенок получил тяжелые ранения.

Напомним, Горловка расположена в 40 километрах к северу от Донецка и непосредственно примыкает к линии фронта. Город регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков.

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Война в Донбассе
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