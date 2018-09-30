Власти Греции начали оценивать ущерб, нанесённый ураганом «Ксенофон»

Афины , , 14:36 — REGNUM Ущерб от прошедшего по югу Греции средиземноморского урагана начали подсчитывать власти страны, сообщает 30 сентября новостной портал Греческие новости.

Девятибалльный ураган «Ксенофон», который греческие метеорологи называют «Зорбас», прошёл со скоростью 80 км/час по Пелопонесскому полуострову, Коринфскому перешейку и Аттике. По данным Национальной обсерватории Греции порывы ветра в эпицентре урагана достигали 122 км/час.

Ветром были поломаны множество деревьев, некоторые районы оставались без света несколько часов.

Наводнения и большие волны нанесли ущерб многим прибрежным городам и посёлкам. Было затоплено большое количество лодок и катеров в портах. Только в Каламате утонули 14 судов.

Во многих городах за один день субботы выпало сразу несколько месячных норм осадков. Так, в Центральной Греции, в городе Теологос выпало 259 миллиметров осадков, в Коринфии в субботу количество осадков достигло 140 миллиметров.

«Наиболее серьезные проблемы в районах Киата, Велос и Ксилокастро в Коринфии, а также в районах Аргос, Неа Киос и Кивери Арголида, где наводнения происходят из-за переполнения русла рек. В районе Велос было переврано пригородное железнодорожное сообщение, временно пассажиров будут перевозить автобусами. В обе области были направлены значительные силы Пожарной службы», — сообщили в генеральном секретариате гражданской защиты.

В стране зафиксировано более тысячи вызовов на помощь. Более пятисот вызовов спасатели получили в Коринфии, где ситуация с подтоплениями осложнялась рельефом местности.

В стране прервано паромное сообщение с островами, выход паромов из большинства портов запрещён.

Напомним, что штормовой циклон «Ксенофон» накрыл Грецию в понедельник. 24 сентября. Штормовой ветер достигал 9 баллов по шкале Бофорта. Ветер вызвал на море волны высотой до 11 метров. В образовательных учереждениях страны были прерваны занятия, также было закрыто движение по нескольким автодорогам.