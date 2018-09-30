Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 832 человек

Джакарта, , 11:25 — REGNUM Число жертв землетрясения и и цунами на индонезийском острове Сулавеси возросло до 832 человек. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает AFP со ссылкой на представителя индонезийского управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло вечером 28 сентября вблизи города Палу на индонезийском острове Сулавеси. После землетрясения последовала серия афтершоков, а затем на город и прибрежные районы обрушилось цунами.

Сперва сообщалось о десятках жертв и пострадавших, но очень скоро стало понятно, что жертв сотни. Накануне сообщалось о 420 погибших. Сейчас эта цифра возросла до 832 человек.

Власти Индонезии выделили 560 млрд рупий (около $37 млн) для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси.