Начата проверка по факту убийства сотрудника полиции в Сахалинской области

Южно-Сахалинск, , 11:35 — REGNUM Доследственную проверку по факту обнаружения тела сотрудника полиции начали в СК РФ по Сахалинской области, сообщает 30 сентября пресс-служба ведомства по региону.

Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением было обнаружено в воскресенье, 30 сентября, около 11 часов утра по местному времени в служебном кабинете здания ОМВД по городскому округу Александровск-Сахалинский район».

На место инцидента были направлены следователь-криминалист и следователь, из отдела по расследовании особо важных дел регионального следственного управления.

Сообщается, что следственным отделом по факту произошедшего проводится проверка, для установления всех обстоятельств произошедшего. По её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, что в начале сентября сообщалось об убийстве сотрудника полиции на одной из станций Московского метрополитена. Правоохранительными органами города Москвы позднее был задержан подозреваемый в убийстве, в данный момент мледствие по делу продолжается.