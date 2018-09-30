Крупный пожар ликвидирован в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, , 10:49 — REGNUM Ликвидирован масштабный пожар на лесопилке в Южно-Сахалинске, сообщает 30 сентября пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании лесопилки поступило в диспетчерскую службу пожарной охраны в 04:28 утра по местному времени. Возгорание произошло в цехах предприятия по переработке леса. Ко времени прибытия пожарных на место возгорания, пожаром было охвачено 3000 кв. м площади.

Локализовать пожар удалось спустя два часа со времени прибытия пожарных на место происшествия.

К 08:50 утра было ликвидировано открытое горение. К 12:41, спустя восемь часов работы пожарных, пожар был полностью потушен.

Сообщается, что в тушении пожара было задействовано 14 единиц техники и 41 человек личного состава. В результате произошедшего жертв и пострадавших нет. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

Ранее сообщалось о 11 грузовых автомобилях, которые сгорели в Москве и Санкт-Петербурге. В качестве основной версии причины пожара рассматривается поджог.

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