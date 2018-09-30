В Азербайджане столкнулись автобус и грузовик

Сумгаит, Азербайджан, , 09:39 — REGNUM В результатет столкновения автобуса с грузовиком в Азербайджане погибли два человека, пострадали ещё 15. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Азербайджана.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Зейналабдина Тагиева в городе Сумагит. Столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль.

В результатет ДТП погибли два человека, ранения получили 15 человек. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.