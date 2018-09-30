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В Азербайджане столкнулись автобус и грузовик

Происшествия

Есть жертвы

В Азербайджане столкнулись автобус и грузовик
Santiago Gomez
Автобус

Сумгаит, Азербайджан, 30 сентября 2018, 09:39 — REGNUM  В результатет столкновения автобуса с грузовиком в Азербайджане погибли два человека, пострадали ещё 15. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Азербайджана.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Зейналабдина Тагиева в городе Сумагит. Столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль.

В результатет ДТП погибли два человека, ранения получили 15 человек. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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