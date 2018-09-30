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У пляжа в Калифорнии акула атаковала 13-летнего подростка

Происшествия

Пострадавший госпитализирован

У пляжа в Калифорнии акула атаковала 13-летнего подростка
Elias Levy
Белая акула

Вашингтон, 30 сентября 2018, 09:09 — REGNUM  У берегов американского штата Калифорния акула атаковала тринадцатилетнего подростка. Об этом накануне, 29 сентября, сообщает CNN.

Инцидент произошел на одной из пляжей города Энсинитас. Акула напала на тринадцатилетнего подростка, который находился в 150−200 метрах от уреза воды. В это время в воде были ещё несколько человек. Все они ныряли за омарами.

Другие рыболовы услышали крики мальчика, и его достаточно быстро удалось вытащить на лодках из воды.

Когда подростка вытащили на берег подоспели спасатели, которые оказали ему первую помощь. С травмами верхней части туловища пострадавший был доставлен в больницу.

Пляж был временно закрыт.

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