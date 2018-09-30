У пляжа в Калифорнии акула атаковала 13-летнего подростка

Вашингтон, , 09:09 — REGNUM У берегов американского штата Калифорния акула атаковала тринадцатилетнего подростка. Об этом накануне, 29 сентября, сообщает CNN.

Инцидент произошел на одной из пляжей города Энсинитас. Акула напала на тринадцатилетнего подростка, который находился в 150−200 метрах от уреза воды. В это время в воде были ещё несколько человек. Все они ныряли за омарами.

Другие рыболовы услышали крики мальчика, и его достаточно быстро удалось вытащить на лодках из воды.

Когда подростка вытащили на берег подоспели спасатели, которые оказали ему первую помощь. С травмами верхней части туловища пострадавший был доставлен в больницу.

Пляж был временно закрыт.