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Легкомоторный самолет упал в штате Вашингтон

Происшествия

Причина произошедшего в данный момент устанавливается

Вашингтон, 30 сентября 2018, 08:12 — REGNUM  В американском штате Вашингтон разбился легкомоторный самолет, два человека пострадали в результате происшествия. Об этом 30 сентября сообщает портал KXLY.

Как передает KXLY, падение произошло в округе Спокан, причина произошедшего в данный момент устанавливается. На место происшествия прибыли работники федерального управления авиацией США, оба находившиеся на борту человека госпитализированы.

Отметим, ранее во Вьетнаме были обнаружены, предположительно, останки советского летчика Юрия Пояркова, пропавшего в 1971 году во время выполнения учебного полета со вьетнамским коллегой.

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Авиапроисшествия
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