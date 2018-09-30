Власти Индонезии выделят более 37$ млн на спасательную операцию

Джакарта, , 08:05 — REGNUM 560 млн рупий (37,6$ млн) запросило национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий от властей Индонезии на проведение спасательной операции после разрушительного землетрясения, сообщает ANTARA.

Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати сообщил, что министерство получило запрос на выделение 37,6$ млн на проведение спасательной операции. Глава финансового ведомства отметил, что пока речь идет не о восстановлении инфраструктуры, а об оказании помощи пострадавшим.

«Требуемые средства будут незамедлительно выделены» — заверил министр финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября у берегов индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. Количество жертв землетрясения еще не установлено. Известно, что только в административном центре Сулавеси городе Палу погибло более 400 человек.